Nezapomínejte na pohyb

Vinou sedavého povolání, kdy pracovní doba trvá standardně osm hodin denně, nám nezbývá příliš času na cvičení či jiné pohybové aktivity. Ve spojení s dojížděním do práce je to pak ještě horší.

Dietoložka Susie Burrellová pro Daily Mail řekla: „V dnešní době lidé ujdou v průměru 2000 až 3000 metrů denně s tím, že jejich pohyb zpravidla zahrnuje pouze cestu na autobus či parkoviště. To je ale velmi málo, zdravý člověk by měl správně denně ujít osm až deset kilometrů.”

Snažte se proto více zaměřit na pohyb, který denně vykonáváte. Alespoň dvakrát týdně se věnujte oblíbenému sportu nebo jiné fyzické aktivitě. Kouzla dokáže i to, když místo jízdy výtahem budete chodit pouze po schodech.

Snažte se méně sedět

Dlouhé sezení škodí metabolismu, dokonce ani návštěva posilovny tomu příliš nepomůže. Zvažte proto investici do stolu, u kterého můžete stát. Díky němu spálíte dvakrát tolik kalorií než při obyčejném sezení. Pokud vám sezení vyhovuje, snažte se alespoň každou hodinu protáhnout, nebo se projít po chodbě.

Na oběd si zajděte mimo kancelář

Obědvání u pracovního stolu je spolehlivou cestou do pekla, alespoň co se váhy týče. Udělejte si z oběda vaši prioritu a dojděte si na něj do vzdálenějšího zdravého bistra nebo jídelny a vychutnejte si jídlo daleko od počítače a jiných pracovních zařízení.

Držte se dál od automatů

Automaty s jídlem patří často mezi poslední záchranu, pokud se vám toho v práci nakupilo až moc. Dávejte si na ně ale pozor. Při stresových a náročných situacích máme totiž tendenci sahat po sladkostech, které nás sice nadopují rychlým cukrem, ale také obohatí o špíček na břiše, pokud nemáme pohyb.

Pokud opravdu nemáte jinou volbu, zkuste sáhnout po nějaké zdravější variantě jídla. Nejlépe ale uděláte, pokud si do kanceláře přineste svůj vlastní balíček poslední záchrany - například s kelímkem ovesné kaše, citrusy a oříšky.