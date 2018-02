1. Cibulové obklady a zábaly - pomáhají zbavovat hlenu. Jak si takový zábal vyrobit, uvidíte v přiloženém videu.

Obklady se přikládají zepředu i zezadu na hrudník, či se dělají tzv. cibulové ponožky. Když nahřátá kolečka cibule přiložíte na chodidla a zabalíte do teplé deky (či obléknete teplé ponožky) budou fungovat podobně jako zábaly na hrudníku, a tedy uvolňovat hlen.

Na bolest hlavy při chřipce zase může pomoci nahřátá cibule v sáčku přiložená na zátylek.

2. Cibulová šťáva - na odhlenění a kašel. Nakrájejte cibuli na kolečka a v hrníčku prosypte cukrem nebo medem. Hrneček pak přiklopte. Po půlhodině se začne z cibule postupně uvolňovat šťáva. Štávu pak po lžicích podávejte nemocnému třikrát denně.

3. Cibule na pročištění vzduchu - stačí rozkrojit cibuli a dát ji do místnosti a podle prababiček pročistí vzduch od všech virů a bakterií. Babičky někdy zavěšovaly i plátěné pytlíky s cibulí nad postele nemocných.

4. Čaj z cibule - na kašel a odhlenění. Cibuli nakrájejte na tenké plátky a v hrnci se studenou vodou přiveďte k varu. Cibuli povařte přibližně deset minut, a poté sundejte ze sporáku a nechte 15 minut vylouhovat. Sceďte, oslaďte medem a pijte ještě teplé.

5. Česnekové mléko - na škrábání v krku a chřipku. Do teplého mléka přidejte po lžíci másla, medu a dva vymačkané stroužky česneku. Důkladně promíchejte a pijte.

6. Mast z jedlových či borovicových výhonků - na odhlenění. Stačí mít jen vyškvařené nesolené sádlo a výhonky z mladých jedlí. Jak takovou mast vyrobit, uvidíte v přiloženém videu. Mast vydrží i rok v lednici.

7. Inhalace směsi tymiánu, dobromysli a heřmánku - na rýmu a kašel. Nejprve si připravte směs ze 30 g heřmánkového květu, 30 g tymiánové natě a 40 g listu dobromysli. Tři polévkové lžíce této směsi dejte do mísy s litrem horké vody. Následně zakryjte hlavu a horní část těla osuškou a deset minut vdechujeme páry střídavě nosem a ústy. Po inhalaci zůstaňte v teplé místnosti a vyhýbejte se průvanu. Tuto kúru provádějte třikrát denně po dobu sedmi dnů.

8. Horký vývar - všelék našich babiček. Šálek vývaru dodá sílu a stoupající pára uvolní nos.

9. Bramborový zábal - zklidňuje dýchací cesty, dráždivý kašel. Brambory uvařte ve slupce. Ještě teplé je rozmačkejte, rozložte na utěrku nebo kus plátna a položte na hrudník. Překryjte fólií a ručníkem a nechte působit aspoň 20 minut, dokud brambory nevystydnou.

Zábal lze použít i na bolavý krk a zastydlou rýmu (plátěný sáček s horkým bramborem přiložte na čelo)

10. Vincentka s mlékem - na bolavý krk a potíže s hlasivkami. Ohřátou Vincentku smíchejte s teplým mlékem (50:50) a pijte. Pro lepší účinek v nápoji povařte cibuli.

11. Křen s medem - na chřipku. Křen nastrouhejte najemno a smíchejte se stejným množstvím medu. Směs důkladně promíchejte a užívejte po lžičkách aspoň 4krát denně. Dodáte tak tělu vysoké množství vitamínů. Směs se vyznačuje i dezinfekčními a antibiotickými účinky.

12. Kloktadla a čaje ze šalvěje - na bolavý krk, zánět nosohltanu. Udělejte odvar z čerstvé či sušené šalvěje a pravidelně kloktejte. Vyzkoušet můžete i následující směs - lžíci sušené šalvěje zalijte 2 dcl horké vody, přidejte 2 stroužky česneku a 4 hřebíčky. Nechte 15 minut vylouhovat a slijte.

13. Napařování nohou a předloktí - na uvolnění rýmy a nosních dutin. Stačí dát do lavoru horkou vodu (lze i se solí) a nohy ponořit. Takto setrvat několik minut (ideálně neustále přilévat teplejší vodu). Poté nohy zabalte do teplých ponožek a ulehněte do postele. U bolavých nosních dutin pomáhá napařování předloktí v horké vodě.

14. Priessnitzův zábal - na horečku a bolesti v krku. Na kůži přiložte látku namočenou ve studené vodě, kterou poté zabalte nepromokavou vrstvou, např. igelitem, a nakonec ošetřovanou část obalte suchou látkou. Obklad by se měl po 2 – 3 hodinách sejmout. Mezi jednotlivými aplikacemi je vhodné dodržovat přestávku 3 – 4hodiny.

15. Octové ponožky - na horečku. Stačí dát do teplé vody jablečný ocet a namočit do něj ponožky. Pak si ponožky obléct a zabalit do deky. Zábal nechte působit 30 minut.

16. Tvarohové zábaly - na horečku. Tvaroh vytahuje horkost z těla. Přikládejte jej na čelo či chodidla nohou.

17. Inhalace heřmánkem - na rýmu a dutiny. Heřmánek zalijte horkou vodou a přisypte pořádnou lžíci soli. Inhalujte, co nejdéle to půjde, s hlavou přikrytou ručníkem.

18. Odvar a inhalace majoránky - na kašel a ucpaný nos. Zalijte 1 lžičku sušené majoránky 250 ml studené vody a přiveďte k varu. Odstavte a nechte louhovat přibližně 15 minut, poté přeceďte. Oslaďte medem, přidejte trošku citronové šťávy a pijte po doušcích několikrát denně.

Na ucpaný nos - hrst sušené majoránky spařte horkou vodou a pět až sedm minut inhalujte.

19. Tymiánový sirup - na mokrý kašel. Budete potřebovat 300g třtinového cukru, 300ml vody, 15g sušeného tymiánu. Cukr rozmíchejte ve vodě, postavte na sporák a na mírném plameni vařte 15 minut. Do takto připraveného cukrového sirupu nasypte tyminán a nechte přikryté louhovat alespoň 30 minut. Po této přes velmi jemné sítko, přelijte do čisté, vysterilizované sklenice. Podávejte 5 čajových lžiček během dne.