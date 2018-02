Způsobů, jak si najít správnou motivaci, a zvýšit tak šance na dlouhodobý úspěch, je mnoho. Některé z nich přestavil ve své knize s názvem Fitter Faster Robert J. Davis, uznávaný autor zabývající se zdravotní tematikou.

Hledejte aktuální výhody pohybu



Uvědomění si, že cvičení je z dlouhodobého hlediska pro zdraví přínosné, je důležitou součástí, jak s pravidelným pohybem začít, samo o sobě to ale většinu lidí dostatečně nemotivuje. Místo výhod v budoucnu proto odborníci radí zaměřit se raději na aktuální výhody, které vám pohyb přinese.

Blíže nespecifikovaná studie žen ve středním věku například poukázala na fakt, že ženy, které měly za cíl žít déle a zdravěji, cvičily ve skutečnosti méně než ty, které se zaměřily na aktuální zkvalitnění života, jako mít více energie nebo se zbavit stresu.

Odborníci nabízejí i jiný pohled - pokud budete chtít formou cvičení zlepšit náročný den nebo snáze zvládat neposedné děti, pravděpodobně budete cvičit v posilovně nebo třeba běhat častěji, než když budete sdílet myšlenku, že pravidelné cvičení vám pomůže zmírnit riziko infarktu za 20 let.

Klíčem je zjistit, co zrovna na vás bude fungovat - zlepší se vám během pár dní díky cvičení spánek, budete mít lepší náladu? U každého to může být jinak - až zjistíte, co je právě vaším aktuálním zlepšením, nezapomeňte si ho připomínat. Bude nejvíc motivující v době, kdy vás budou přepadat myšlenky, že s cvičením chcete skoncovat, cituje server Time.

Stanovte si cíle



Stanovení konkrétních, a hlavně měřitelných cílů je rovněž klíčem k tomu, abyste zůstali motivováni. Neurčitá přání typu „Chci se více hýbat” nestačí. Lepším přístupem je například „Od teď po dobu šesti týdnů ujdu každý den dvojnásobek toho, co dosud”.

Jakýkoli zvolený cíl má být náročný, ale neměl by být nereálný. Pokud jste nikdy neběhali, je nelogické chtít za tři týdny uběhnout maraton. Lepší je si každý den dopřát svižnější 30minutovou procházku, která vašemu tělu také prospěje.

Naplánujte si cvičební rozvrh

Mít pravidelný cvičební plán je dalším krokem, jak ve svém úsilí vydržet. Ne vždy se vše povede podle plánu, pokud ale nebudete mít žádný, málokdy si na cvičení čas opravdu uděláte. Zařaďte proto pohyb jako prioritu do svého denního programu a vždy s ním počítejte.

Rovněž pomáhá připravit si dopředu tašku s cvičebním úborem, pokud cvičíte mimo domov. Případně nějaké náhradní například do auta, pokud nebudete někdy stíhat, nebo oblečení zapomenete doma.

Zkraťte dobu cvičení

Nedostatek času bývá velmi častým důvodem, proč lidé s cvičením nikdy nezačnou, případně po nějaké době skončí. Nikdo ale netvrdí, že musíte při cestě za lepší postavou trávit dlouhé hodiny v posilovně nebo jízdou na kole. Nabízí se i tzv. intenzivní intervalový trénink, při kterém se v krátkých časových úsecích (např. 30 sekund) střídají různé formy cviků.

Studie potvrzují, že i desetiminutový intervalový trénink může být prospěšný. Pokud tedy ani více času nemáte, je to způsob právě pro vás.

Udělejte z cvičení zábavu

Zábava není první slovo, která mnohé napadne ve spojení s cvičením, přesto odborníci radí se u cvičení nějak zabavit. Rutinní běhání nebo cvičení doma o samotě je mnohdy ubíjející, proč to tedy nezlepšit?

Variant se nabízí mnoho - pokud rádi běháte, střídejte neobvyklé lokace, nebo se zúčastněte zábavního běhu. Možností jsou i různé fitness aplikace.

Pořiďte si sluchátka a poslouchejte při cvičení třeba audioknihu nebo si vytvořte playlist svých oblíbených skladeb. Vše, co vás rozptýlí a vytrhne z nudné rutiny, se počítá.

Odměňujte se

Silným podnětem k vytrvání může být i odměna za tvrdou práci. Výsledky několika náhodných studií potvrdily, že například drobná finanční odměna výrazně motivovala lidi k dalšímu cvičení, v průměru u svého snažení vydrželi o mnoho měsíců déle.

Jeden ze způsobů může být ten, že za každý odcvičený měsíc dáte do úschovy někomu důvěryhodnému malý obnos, který pro vás bude schraňovat. Po nějaké době své ´úspory´ může vyzvednout a dopřát si něco, na co se už dlouho těšíte. Pokud ovšem v daném měsíci svůj cíl nesplníte, ona osoba bude moci věnovat danou částku na něco, z čeho vy prospěch mít nebudete. Možnostem se meze nekladou, podmínkou není ani finanční obnos, odměnou může být například i masáž nebo krásná kniha.