Základ dýňové polévky připravíme jednoduše. Omyjeme dýni, rozřízneme, vydlabeme semínka a nakrájíme na kostičky. Vhodná je dýně hokaido, která se nemusí loupat, tím zkrátíme čas přípravy. Nakrájenou dýni lehce orestujeme na másle, přidáme sůl a kari, které by se mělo osmahnout. Jakmile kari nabírá tmavší barvu, vše podlijeme dvěma deci masového nebo zeleninového vývaru a na mírném ohni vaříme až do změknutí. Pak vše ponorným mixérem rozmixujeme. Dýně by se měla celou dobu až do změknutí dusit, neměla by plavat ve vodě.