Jak zmírnit překyselený žaludek a pálení žáhy

Uspěchaná doba, stres, špatný jídelníček a pitný režim, to všechno může způsobovat překyselení žaludku, které mnozí vnímají jako pálení žáhy. Je to dáno tím, že část kyselého obsahu žaludku se vrací zpět do jícnu (reflux) a zde dráždí citlivou tkáň. To způsobuje nepříjemný pocit pálení za hrudní kostí, nadměrné slinění, pocity cizího tělesa v krku nebo obtížné a bolestivé polykání.