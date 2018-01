Postup: Nejprve si připravíme těsto, které důkladně vypracujeme a válečkem vyválíme do velikosti zapékací mísy na quiche. Mísu vymažeme, vložíme a namačkáme těsto, dáme na 15 minut péct při 200 °C. Po upečení do mísy nakrájíme brambory, vložíme lístky špenátu a lososa. Ze smetany, bylinek, vajec a koření smícháme směs, kterou nalijeme do mísy. Navrch přidáme nastrouhaný sýr a strouhanku. Vše dáme na 25 minut péct při 200°C. Hotový quiche podáváme s lístky rukoly a polníčku přelitými zálivkou.