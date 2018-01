„Pro lidi bez celiakie neexistuje důkaz na podporu tvrzení, že přísná bezlepková dieta prospívá jejich zdraví. Je dokonce možné, že pravdou je pravý opak a že vyhýbání se i dietní celozrnné stravě může být škodlivé, protože to má za následek nízký příjem vlákniny,“ napsala Mahadyová na webu The Conversation.

Tváří v tvář módnímu trendu konzumace bezlepkových potravin poukázala Mahadyová na studii kanadské University of Toronto z roku 1999 a na podobnou studii z loňského roku.

Autoři kanadské studie dospěli k závěru, že konzumace pšeničné vlákniny s lepkem chrání před nemocemi srdce a oběhového systému. Snižuje to totiž hladinu triglyceridů čili tuků, které jsou rozpuštěny v krvi. Zvýšení hladiny triglyceridů znamená vyšší riziko srdečních onemocnění. Autoři loni zveřejněné studie analyzovali údaje o zdraví tisíců lidí v průběhu 26 let. Tak dospěli k závěru, že lidem bez celiakie by se bezlepkový jídelníček vůbec neměl doporučovat.

Kardiovaskulární rizika



„Dlouhodobý příjem lepku ve stravě není spojován s rizikem srdečních onemocnění. Naopak vyhýbání se lepku může mít za následek omezenou spotřebu blahodárných celých zrn, což může ovlivnit kardiovaskulární rizika,“ oznámili i autoři tohoto výzkumu.

Independent připomněl, že vylučování lepku ze stravy spojují vědci i se zvýšením rizika vzniku cukrovky druhého typu, tedy té, která není spojována s genetickou poruchou a bývá považována za civilizační nemoc.

Celiakií trpí asi jedno procento obyvatelstva. Jim dělá lepek problémy. Bezlepkové potraviny se však staly v poslední době velmi módním trendem i mezi lidmi, kteří je nepotřebují, protože lepek bez potíží zpracují. „Bezlepkové potraviny jsou často považovány za zdravější alternativu, protože bývají spojovány se zdravým životním stylem,“ konstatovala Mahadyová a upozornila, že tento názor není vědecky podložen.

Lepek je důležitá součást tradiční evropské kuchyně Kvalitou a množstvím lepku je dána kvalita pšeničné mouky a kvalita těsta z ní vytvořeného

Dobrý lepek dává těstu pružnost a gumovost Amatérsky se nejčastěji lepek v mouce měří testem, kdy se mouka smíchá s vodou. Udělá se váleček a ten se natahuje, dokud nepraskne. Váleček z lepší mouky s vyšším obsahem lepku se podaří natáhnout více.

Lepek a celiakie



Lepek je označením pro skupinu složitých a nestravitelných glykoproteinů, které se vyskytují v obilninách.

U pšenice představuje dokonce až 80 procent bílkovin, které jsou v této obilnině obsaženy. Glykoproteiny pravděpodobně podněcují v těle tvorbu látky zvané zonulin, která zajišťuje propustnost tenkého střeva i pro tyto nedostatečně stravitelné a strávené bílkoviny.

Při celiakii je tvorba zonulinu narušena – lepek naopak vyvolává zánět sliznice tenkého střeva a jeho poškozování. Živiny se pak jen těžce vstřebávají a zůstávají nestrávené ve střevě, což způsobuje trávicí a zdravotní problémy.