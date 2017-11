Vědci z University of New England sledovali po dobu 12 týdnů 70 lidí, kteří byli rozděleni do tří skupin. V první skupině lidé cvičili ve společných lekcích, ve druhé individuálně a ve třetí vůbec. Výzkum ukázal, že lidé, kteří cvičili společně, měli oproti ostatním sníženou hodnotu stresu o celých 26 %.

Podobná studie sledovala mladé studenty medicíny, kteří měli každé čtyři týdny zaznamenávat svou úroveň stresu a kvalitu života ve třech daných kategoriích: duševní, fyzické a emocionální. Ti, kteří docházeli pravidelně na skupinová cvičení, zaznamenali zlepšení duševního zdraví o 12,6 %, fyzického zdraví o 24,8 % a emočního o 26,2 %.

Podle výzkumnice Dayny Yorksové by toto zjištění mohlo přimět lidi, kteří mají stresové povolání, k tomu, aby zařadili skupinové lekce do svého harmonogramu. „Cvičení s přáteli či kolegy má jednoznačně větší přesah než cvičení samotné. Zdolávání obtížných cviků a vzájemné podporování má velký přínos na naši psychiku a lépe se pak vyrovnáváme se stresem,” řekla pro Daily Mail.