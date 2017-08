Tři měsíce od posledního ozařování podstoupila preventivní vyšetření, tzv. PET/CT. To bohužel ukázalo, že nádor metastazoval do jater a do plíce. „Až tenkrát to byl šok, cítila jsem se zdravá, žádné příznaky jsem neměla. Hrozné bylo pro mě to, že to bylo tak rychle po ukončení první léčby. Vůbec jsem to nedokázala pochopit,“ říká Petra.

Tehdy Petra dostala nabídku na zařazení do klinické studie, a získala tak přístup k nové cílené léčbě, která je určena pro pacientky v metastatickém stadiu rakoviny prsu. „Ve studii jsem dodnes a léčba je naštěstí zatím úspěšná. Metastáze se menší a některé zmizely úplně. Přibrala jsem sice během roku a půl třicet kilo, což je někdy pěkně únavné, ale za život to stojí,“ říká sympatická mladá blondýnka.

Od začátku Petře pomáhalo vypořádat se s nemocí hlavně vědomí toho, že v tom není sama. Příběhy jiných mladých žen, které zažily stejný příběh a uzdravily se. „Samozřejmě tou nejhlavnější motivací je pro mě především moje malá princezna,“ dodává.

Onemocnění mělo samozřejmě vliv i na její rodinu a známé. „Díky nemoci jsem poznala, kdo je opravdový přítel a kdo ne. Dnes se již obklopuji pouze lidmi, kteří za to stojí a nezabývám se zbytečnostmi,“ říká Petra.

Za rok a půl léčby sice přibrala 30 kilo, ale jinak se v rámci možností cítí dobře.

FOTO: archív paní Petry

Bohužel nevydržel vztah s otcem dcery, se kterým se Petra rozešla v polovině první terapie. „Nezvládal celou situaci a nebyl mi pomocí, spíš přítěží. Byla jsem v situaci, kdy jsem musela řešit jen sebe a dcerku. Nic mu ale nevyčítám. Vím, že mnoho mužů bohužel nezvládne, když mu onemocní žena a ani my jsme nebyli výjimkou,“ dodává Petra s tím, že dnes má s bývalým partnerem pohodový vztah a vzájemně si přejí jen to nejlepší.

Petra se snaží moc neplánovat a žít ze dne na den.

FOTO: archív paní Petry

Letos v červenci ukončila Petra mateřskou dovolenou. Dříve pracovala jako provozní ekonomka ve velké logistické firmě, kvůli nemoci se ale už do práce nevrátila. Nyní je v invalidním důchodu. Aby se udržela v psychické pohodě, snaží se Petra moc neplánovat a žít ze dne na den. „Nežiju nemocí a snažím se myslet pozitivně. Držím se hesla, nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko," dodává.