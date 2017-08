Módní cvičení, které zbožňují celebrity napříč Hollywoodem je zároveň klíčem k lepší paměti. Brazilští vědci totiž zjistili, že důchodci, kteří se často oddávají józe mají silnější prefrontální kůru, což je oblast mozku, která je spojená s kognitivními funkcemi.

Výzkum probíhal v nemocnici Israelita Albert Einstein v brazilském městě Sao Paulo. Vědci zkoumali mozky 42 žen s tím, že každé účastnici bylo nad šedesát let. Polovina z nich navíc praktikovala jógu po dobu nejméně patnácti let. Výsledky studie shrnuje její autorka, Elisa Kozasa takto: „Všechny ženy z jógové skupiny měly větší kortikální tloušťku v oblastech mozku, které se podílejí na výkonných funkcích, jako je pozornost a jak dokazují předchozí výzkumy z posledních let, existuje silná vazba mezi tloušťkou prefrontální kůry a dobrou pamětí.”

V příštích výzkumech se tak vědci budou zaobírat myšlenkou, jestli by cvičení jógy mohlo pomoci s léčbou demence.

Začněte s ní hned

Jóga je čím dál tím populárnější a místa, kde si ji můžete zacvičit rostou jako houby po dešti. Kromě speciálních studiových lekcí ji často nabízejí i fitness centra. Pokud si ale jógu nejprve chcete jen vyzkoušet, abyste se sami přesvědčili, jestli vás bude bavit, porozhlédněte se ve vašem okolí po akcích, kde se jóga volně předcvičuje. Aktuálně je v pražské galerii Mánes možnost zúčastnit se volných lekcí jógy pod vedením zkušených instruktorů a navíc pro veřejnost zdarma.

Reebok Experience Store v Galerii Mánes.

FOTO: archiv firmy

Skvělým zážitkem může být také vícedenní jógový pobyt, který je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Zpravidla se navíc váže s dalšími zážitky, jako je umění meditace, vyjížďky na koni a vynikající gastronomií. Jógové pobyty si můžete užít v Resortu Svatá Kateřina, hotelu Horal ve Velkých Karlovicích nebo se vydejte s českými instruktory přímo na kurz do Indie nebo na Bali.