Tajemství listových salátů



Listové saláty obecně obsahují hodně vlákniny, vitamín C, kyselinu listovou a železo. Látka lactucin příznivě ovlivňuje trávení. Pro svou velmi nízkou energetickou hodnotu se hodí do redukčního režimu.

Držíte dietu a přemítáte kolem půlnoci, jak zahnat vlčí hlad? Listy salátu vás zachrání! Poměrně velký objem dokáže ošálit žaludek, ale nepřihodí žádnou závratnou částku do součtu kilojoulů.

Hlávkový



Než ho vystřídal ledový, býval tím nejoblíbenějším. Na našich zahrádkách ho pěstujeme stále a v mnoha druzích. Tradičně se u nás podává s octovou nebo citrónovou zálivkou. Cizinci, kteří jsou zvyklí listy salátu osušit a teprve pak je úsporně přelít dresinkem, sice nechápou, že náš salát plave ve vodě, ale když ochutnají, tak většinou pochopí.

Ledový



Současný favorit. Naši přízeň si získal nejen díky chuti křupavých listů, ale také díky své odolnosti a trvanlivosti. V lednici vydrží i dva týdny. Hodí se ke kombinaci s ovocem i zeleninou, bagetami, ořechy, semínky a nejrůznějšími zálivkami.

Římský salát



Má podlouhlé pevné listy a oblíbený je zejména ve Středomoří. Neobejde se bez něj jeden z nejslavnějších salátů, Caesar. Jak ho připravit?

Na zálivku potřebujete čerstvé žloutky, dijonskou hořčici, ančovičky, trošku citrónové šťávy, estragonový ocet a olivový olej, vše se vyšlehá metličkou. Do salátu patří ještě hoblinky parmazánu, špetka nasekaného česneku, čerstvě namletý pepř a krutonky opečeného bílého chleba. Přesně to a nic jiného, jinak by to nebyl Caesar.

Dubáček



Křehký, jemný druh se dobře kombinuje s nejrůznějšími přísadami i jinými druhy salátů. Bohužel rychle uvadá, pokud však máte zahrádku, rychle vám doroste a můžete jej sklízet opakovaně. Vybírat lze ze zelených a červených odrůd.

Polníček



Připomíná špenát. Má sytou, výrazně zelenou barvu a vysoký obsah látek, které působí příznivě na nervy. Můžete ho smíchat s dalšími saláty i s ovocem. V zálivce by neměl chybět olivový olej.

Kadeřavý



Vybíráme z několika druhů, friseé, crispy, lollo rosso, lollo biondo. Rosso má načervenalé okraje, někdy i celé listy, biondo je zelený. Oba připomínají houbu kotrč a také se musejí pečlivě vyprat, protože v jejich kadeřavých listech se úporně drží písek. Dobře chutnají s výraznými, ostřejšími zálivkami. Mezi kadeřavé saláty lze zařadit i endivii – štěrbák.

Čekanka



Může být světle zelená nebo červená. Příjemně nahořklá, a přitom lahodná chuť ji činí velmi výjimečnou. K originální chuti se přidává ještě svěží křupavost a celkově svěží dojem. Pokud ovšem čekanku skladujeme na světle, nepříjemně zhořkne. Můžeme ji použít zasyrova, ale také tepelně upravit, zapékat, dusit. Skvěle se k ní hodí smetanové a sýrové dresinky.

Rukola



Vyniká charakteristickou ostřejší chutí. Příjemně zpestří směsi různých salátů, doplní maso, sendviče, nasekat ji můžete i do polévky. Její tmavě zelené lístky působí neobyčejně dekorativně. Nejznámější druhy jsou Roketa a Rughetta. Rukole se dobře daří i v našem podnebí, není problém ji vypěstovat na zahrádce či v truhlíku.

Americký krabí salát

FOTO: Spak (4x) Suroviny: 2 avokáda, 200 g krabího masa Surimi, 120 g sterilovaného celeru, 100 g nakládaných kukuřiček, 10 plněných oliv, 120 g majonézy, 120 g amerického dressingu, dle chuti citrónová šťáva, cukr, sůl, pepř, petrželka nebo kopr, na ozdobu krevety (nemusí být)

Postup: Avokádo rozpůlíme, vyjmeme pecku a dužinu nakrájíme na kostičky. Lodičky z kůry avokáda si schováme. K avokádu přidáme najemno nakrájené krabí maso, sterilovaný celer, na silnější kolečka nakrájené kukuřičky, na kolečka nakrájené olivy. Přilijeme zálivku ze smíchané majonézy a dressingu, citrónové šťávy, soli a bílého pepře, kterou můžeme mírně přisladit. Vše zlehka promícháme. Salátem naplníme vydlabané avokádo. Porce ozdobíme petrželkou, koprem, eventuálně tygří krevetou.



Salát se slaninou

Suroviny: 1 hlávka oblíbeného salátu (hlávkový, ledový, rosso), 180 g amerického dressingu, 200 g cibule, 300 g anglické slaniny, sůl

Postup: Slaninu nakrájíme na kostičky, cibuli na proužky. Slaninu necháme vyškvařit, kostičky vyjmeme a ve vyškvařeném tuku orestujeme cibuli do sklovata. Salát natrháme do mísy, přelijeme ho americkým dressingem a posypeme ještě teplou opraženou slaninou a cibulí. Přisolíme, eventuálně dochutíme citrónem.



Tlačenkový salát

Suroviny: 400 g drůbeží tlačenky, 120 g barevných paprik, 100 g sterilovaných okurek, 80 g cibule, 150 g francouzského dressingu, sůl, pepř

Postup: Plátky tlačenky nakrájíme na čtverečky, papriky a cibuli nakrájíme na proužky, okurky na kolečka. Vše promícháme s francouzským dressingem. Salát dochutíme solí a pepřem a necháme odležet.