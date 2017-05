Postup: Připravte si zálivku vyšleháním všech uvedených ingrediencí. Brambory uvařte i se slupkou a poté je nechte vychladnout. Slaninu nasekejte na kostičky a orestujte na pánvi do křupava. Do mísy vložte polníček, špenát, nahrubo nasekaný kopr a na půlkolečka nakrájenou cibuli. Vše promíchejte se zálivkou. Do salátu vmíchejte slaninu a opatrně i brambory nakrájené na plátky. Podle chuti můžete salát osolit a opepřit. Poté připravte ztracené vejce. Do hrnce většího průměru nalijte vodu a nechte ji zahřát tak, aby se v ní objevily bublinky, ale nevařila se. Do vody přidejte ocet a lžící vodu roztočte, abyste vytvořili vír. Pozor, aby nebyl moc prudký. Vejce rozklepněte do naběračky nebo hrníčku a opatrně ho vlijte do víru. Čím více ve středu víru bude, tím bude kulatější. Pokud se vám vejce lehce rozvine, lžící jej můžete zase zavinout. Vařte asi 4 minuty a poté ho opatrně přeneste do misky se studenou vodou. Vejce podávejte spolu s hotovým salátem.