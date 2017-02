Důvodů je hned několik. Jednak nízké povědomí veřejnosti, pak také podceňování rizik a časová náročnost návštěvy lékaře. Plné čekárny u lékařů, dlouhé čekací lhůty na jednotlivá vyšetření, která navíc nelze absolvovat často na jednom místě, mnohé zaměstnané jedince jednoduše odradí. Zdraví máme ale jen jedno, jednou za rok by si tak měl udělat čas naprosto každý. A to zejména lidé starší 40 let.

Ti, co tomu nechtějí věnovat příliš času, mají možnost využít nabídky soukromých klinik, kde jim za jeden den udělají komplexní preventivní vyšetření, které bude obvykle zahrnovat i řadu úkonů navíc, které běžné interní vyšetření neobsahuje. Budou si za to ale muset zaplatit.

„Investice do prevence se ale vždy vyplatí. U většiny onemocnění platí, že čím dříve bude diagnostikováno, tím je větší naděje na úplné uzdravení a minimum komplikací,” vysvětluje primář MUDr. Pavel Boček z pražské Kliniky preventivní medicíny Yes Visage.

Komplexní preventivní vyšetření



V diagnostice dnes kromě rodinné anamnézy hraje klíčovou roli životní styl a vliv stresových faktorů. Proto je tak důležité hledět i na analýzu složení těla - poměr svalů, tuku a vody v těle, včetně množství viscerálního neboli útrobního tuku, tedy nebezpečného tuku způsobujícího kardiovaskulární choroby.

Dobré je i stanovení hodnoty bazálního metabolismu, tedy množství energetického příjmu vzhledem k výšce a složení těla. Jedná se o energii, která je potřebná pro zachování základních životních funkcí.

Důležité je i laboratorní vyšetření - biochemická a hematologická analýza krve, moči a vyšetření stolice na okultní krvácení. Jedná se o jednoduchý a bezbolestný test, který chemicky odhalí stopy krve. Ty mohou signalizovat patologický proces ve střevech, nejčastěji zhoubný nádor střeva již ve velmi časném, dobře léčitelném stadiu.

Dále vyšetření může obsahovat virologický a imunologický screening, včetně cholesterolu, glykemie a hormonů štítné žlázy. U mužů je dobré se zaměřit i na prostatický antigen z odběru krevního vzorku.

Z pohledu kardiologie v ČR zatím neexistuje systematicky preventivní program nabízený zdravotními pojišťovnami, který by zachytil rizikové pacienty. Přitom v ČR je úmrtí na infarkt myokardu a mozkovou mrtvici druhou a třetí nejčastější příčinou úmrtí po nádorovém onemocnění.

„Preventivní vyšetření funkce srdce a posouzení stavu cévní stěny hlavních tepen a žil by tak měl být naprostý základ v prevenci na kardiovaskulární onemocnění. Kromě EKG je tak dobré udělat i ultrazvuk srdce tzv. echo a angiologické preventivní vyšetření tepen a žilního systému, a tedy sono tepen, žil a aorty,” upozorňuje MUDr. Silvia Adámková.

Ultrazvukové vyšetření krkavic (krčních tepen)

Což potvrzuje i cévní chirurg MUDr. Peter Baláž, PhD, FEBS, podle kterého právě sono tepen, žil a aorty může včas upozornit na hned několik akutních stavů, které ve většině případů mohou skončit smrtí. Kromě ultrazvuku krkavic (krčních tepen), který může upozornit na riziko mozkové mrtvice, se jedná také o ultrazvuk břišní aorty, který může odhalit výduť aorty, či ultrazvuk tepen střev, jenž včas upozorní na zúžení tepen zásobujících střevo. Ultrazvukové vyšetření cév dolních končetin by pak mělo být samozřejmostí.

Komplexní interní vyšetření by mělo obsahovat i podrobné sonografické vyšetření jednotlivých orgánů. Poskytuje obraz o struktuře jednotlivých životně důležitých orgánů, diagnostikuje patologie orgánů, záněty, přítomnost kamenů, tumory atd.

Důležité je i funkční vyšetření plic (spirometrie). Odhaluje kapacitu plic, poukáže na nemoci, jako je astma bronchiale či chronická bronchitis či CHOPN (chronická plicní nedostatečnost).

„Za nadstandard je pak považováno genetické vyšetření, které u žen může pomoci v prevenci rakoviny prsu (BRCA 1,2), také může poukázat na zvýšené riziko žilní trombózy,” upozorňuje MUDr. Hana Kačerovská, CSc., specialistka na prevenci karcinomu prsu z kliniky Yes Visage.

Jaké další preventivní vyšetření by mělo být samozřejmostí



Dentální prohlídka. Pravidelné zubní prohlídky pomohou odhalit zubní kazy a záněty dásní dříve, než se samy projeví bolestí. „Dospělí a děti by měli absolvovat preventivní prohlídku u zubního lékaře dvakrát ročně. Podle toho, jak o svoje zuby pečují, doporučí zubní lékař návštěvu u dentálního hygienisty, a to rovněž dvakrát ročně nebo i častěji,“ radí zubní lékařka Jaroslava Havelková z Teplic. Dentální hygienista odstraní zubní kámen, pigmenty a zuby vyleští. Především ale připomene a poradí zásady správné dentální hygieny a naučí, jak si správně čistit nejen zuby, ale také mezizubní prostory. Zároveň doporučí i vhodné hygienické pomůcky.

Oční prohlídka. „V dospělosti se vyšetření očním lékařem doporučuje minimálně jednou za čtyři roky do 45 let věku, a jednou za dva roky po pětačtyřicátém roce. Preventivní prohlídka slouží nejen k vyšetření dioptrií, ale i k odhalení závažných očních chorob, které dlouho probíhají nepozorovaně a pacient si jich sám nevšimne, například zeleného zákalu. Pokud se v takovém případě léčba promešká, může být i pozdě,“ vysvětluje primářka DuoVize MUDr. Lucie Valešová, a dodává: „Na preventivní prohlídky by neměli zapomínat především lidé s vyšším rizikem nějaké oční choroby – například lidé silně krátkozrací, diabetici, anebo ti, v jejichž rodině se vyskytl zelený zákal.“

V rámci prevence se provádí vyšetření zrakové ostrosti, které odhalí refrakční vady nebo změny dioptrií. Vyšetření zorného pole zase zachycuje jakékoli výpadky i v periferních částech. Dalším krokem je měření nitroočního tlaku, který je rizikovým faktorem vzniku zeleného zákalu. Důležité je také vyšetření očního pozadí při rozšířené zornici, které zobrazí chorobu sítnice nebo zrakového nervu. V případě, kdy lékař odhalí refrakční vadu, doporučí jednu ze tří možností korekce: brýle, kontaktní čočky nebo refrakční chirurgii.

Gynekologická prohlídka. Gynekologická prohlídka je důležitá pro včasné zachycení onemocnění ženských pohlavních orgánů a prsou. Lékař provádí pohmatové vyšetření dělohy, vejcovodů a vaječníků, v případě potřeby také ultrazvukové vyšetření malé pánve.

Každá žena má nárok na cytologické vyšetření, které odhalí rizika rakoviny děložního čípku. U žen po 45. roce lékař ověřuje, zda v posledních dvou letech podstoupily mamografické vyšetření. Alarmujícím zjištěním je, že se jej účastní pouze 45 % z 1,6 miliónu žen ve věku od 45 do 69 let, přestože zhoubným nádorům podlehne polovina ze zhruba 5 tisíc žen, kterým jsou diagnostikovány.