Postup: Maso nakrájíme na kostky velké asi 5 cm. 90 g slaniny a mrkev nakrájíme na malinké kostičky, asi 0,5 cm velké. Šalotku nakrájíme nadrobno. Troubu předehřejeme na 160 ⁰C. Rozpálíme velký hrnec (s kovovými uchy, který se dá dát do trouby) a vložíme do něj 90 g pokrájené slaniny, za stálého míchání necháme pustit tuk. Bude to trvat necelé 2 minuty. Poté přilijeme olej, rozpálíme a vložíme do hrnce maso a opečeme ze všech stran. Maso pustí vodu, vyvaříme jí. Zbude nám trochu tuku a maso začne lehce chytat barvu. Osolíme a opepříme. Přidáme nakrájenou mrkev a 5 minut za stálého míchání opékáme. Přidáme nakrájenou šalotku a opět opékáme 5 minut. Během opékání občas promícháme. Když se zelenina opeče, přidáme protlak a minutu promícháme. Poté zasypeme moukou a za stálého míchání opékáme 1 – 2 minuty. Přilijeme víno, přidáme tymián, rozmarýn a bobkový list. Přidáme ještě trochu soli a pepře. Necháme víno odvařit na polovinu. Během vaření občas promícháme. Když se svaří víno, přilijeme vývar. Přikryjeme poklicí, přivedeme k varu a vložíme do trouby. Pečeme 1 hodinu. Pak hrnec odklopíme a pečeme ještě půl hodiny. Maso vyndáme z hrnce a omáčku svaříme na polovinu. Propasírujeme a přidáme k masu. Ze žampionů odkrojíme nohy. Šalotky oloupeme. Ve dvou kastrůlcích nebo pánvích rozehřejeme kousek másla. Do jedné vložíme žampiony, do druhé cibulky spolu se lžičkou medu. Když se začnou žampiony i cibulky zbarvovat, podlijeme vodou. Dusíme asi 5 minut. Zbylou slaninu nakrájíme na hranolky a necháme vypéct na pánvi. Na talíři posypeme maso žampiony, cibulkami a slaninou. Podáváme s pečivem.