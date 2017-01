Již v minulosti bylo zjištěno, že právě statiny zvyšují riziko diabetu druhého typu, ale také mohou vést k bolesti svalů a únavě. Nově vědci přišli se zjištěním, že mohou mít tyto léky negativní dopad na jedince milující pohyb.

Přestože jejich zjištění vyplynulo zatím jen ze sledování myší, vědci i tak nabádají k obezřetnosti. Jejich výzkum totiž odhalil, že myši při braní statinů měly sice nízkou hladinu cholesterolu, ale mnohem méně se hýbaly. A když už se pohybovaly, pak u nich došlo k méně výhodným změnám na svalovém aparátu než u myší, které léky nebraly. Vědecká studie byla zveřejněna v odborném časopise PLoS One a vědci z University of Illinois při ní sledovali, co se děje u myší, které přirozeně milují běh a berou přitom statiny.

Myši pod vlivem statinů uběhly mnohem méně kilometrů než ty, které žádné léky nebraly a jejich aktivita v průběhu výzkumu neustále klesala. Podle vědců tyto myši ztratily i tzv. přilnavou sílu, což se projevovalo i jako svalová slabost nebo citlivost. Jejich svaly byly také mnohem dříve unaveny. Paradoxně tyto změny byly patrné pouze na myších, které byly přirozeně velmi aktivní, zatímco u lenivých jedinců k těmto změnám nedocházelo, byť jim také byly podávány stejné léky.

Nicméně u aktivních myší, které nebraly léky, se během aktivit při výzkumu utvořila větší svalová vlákna a jejich svalové buňky mnohem efektivněji vyráběly energii a celkově byly v lepší kondici. Přičemž u aktivních myší, které dostávaly statiny, se jejich svalová vlákna příliš nezvětšovala a buňky fungovaly v podobném režimu, jako když vyvíjely minimální fyzickou aktivitu.

„Pravé důvody, proč tomu tak je, zatím neznáme. Na tyto otázky budou muset opovědět další výzkumy. Nicméně při užívání statinů je dobré brát tato zjištění na zřetel,” dodává pro Nytimes profesorka fyziologie na University of Illinois Marni Boppartová.