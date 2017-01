„Rozhodně by nápoje s označením dietní neměly být vnímány jako zdravější volba,“ říkají odborníci. Navíc u nealkoholických drinků, které místo cukru používají umělá sladidla, rozhodně neplatí, že by mohly nějakým způsobem pomoci při boji s redukcí tukové tkáně.

Britští vědci podle deníku Daily Mail také reagují na výsledky kontroverzní studie, která tvrdí, že nízkokalorické nápoje jsou pro zdraví člověka lepší než ty, které obsahují mnoho cukru. Podle nich jsou tyto výsledky zkreslené, protože byly financovány právě společnostmi vyrábějícími tyto nealkoholické drinky.

Nejsou zdravé ani dietní, jen uměle slazené



A právě nová studie vyvrátila původní výzkum, který tento typ nápojů označuje jako zdraví prospěšné. Profesor Christopher Millett z Imperial College London School Public Health řekl, že vnímání, že dietní nápoje jsou zdravé, protože neobsahují cukr, není správné.

„Je to způsobeno především marketingovým tahem, který říká, že když nemají cukr, jsou vlastně zdravé a tím pádem i vhodné do redukční diety, protože nahrazují právě ty potencionálně nezdravé drinky plné cukru. Bohužel jsme pro toto tvrzení nenašli žádný pevný důkaz, tudíž jej musíme vyvrátit.“

Dalším minusem je výroba takových nápojů. Podle výzkumů má negativní dopady pro životní prostředí zejména kvůli tomu, že se na výrobu 1,5litrové plastové lahve spotřebuje až 300 litrů vody.

Nový výzkum upozorňuje také na zajímavý fakt, co se samotných studií na téma dietních drinků týče. Ty studie, které byly podporovány potravinářskými společnostmi, jen těžko našly spojitost mezi pitím takových nápojů a obezitou, zatímco nezávislé studie ji nevyvracejí.

Spoluautorka nejnovější studie, doktorka Maria Carolina Borgesová z Federal University od Pelotas v Brazílii, říká, že výsledky jejich zjištění by se měly důrazně brát v potaz. Podle ní by se měla zahájit diskuse, zda jsou uměle doslazované nápoje přiměřenou alternativou cukrem slazených nápojů.

Když je člověk zvyklý, je to lepší než nic, problém to ale neřeší

I tak se někteří lidé domnívají, že je celá tato aféra zbytečná. Přední britská nutriční specialistka Oxfordské univerzity, doktorka Susan Jebbová, není přesvědčená, že by lidem zásadně ubližovalo, když klasické sladké nápoje vymění za ty uměle doslazované.

„Lidé, kteří chtějí upravit svou hmotnost, by rozhodně v ideálním případě měli pít spíše čistou vodu. Rozhodně tím udělají nejlepší službu jak sobě, tak i životnímu prostředí. Nicméně jsou tací, kteří sladké nápoje konzumují natolik, že je pro ně jejich omezení příliš náročnou změnou. A v tomto případě je jejich náhrada v podobě dietních drinků skvělým způsobem, jak v celkovém množství snížit příjem kalorií.“

Roli hraje celkový příjem energie



Bohužel realita je taková, že zejména mladí lidé konzumují až třikrát více takových nápojů, než je všeobecné doporučení. Pokud se rozhodnou pro změnu životního stylu a chtějí zhubnout, pouze přechod z klasických na dietní nápoje jim nepomůže.

„V tomto případě to ale nic neřeší a je nutné kalorie nesnižovat, ale zaměřit se na jejich celkové množství - nejen co se týče pití, ale hlavně jídla. Příjem energie by neměl být vyšší než výdej,“ upozorňuje odbornice.

Dietolog Tom Sanders z Kings College v Londýně závěrem dodal, že nápoje, ve kterých je redukován cukr, by rozhodně neměly být povýšeny do pozice, ve které by je veřejnost vnímala jako součást zdravé výživy. „Je to neopodstatněné a jen to způsobuje v celé věci zmatky.“