Anýz - jedno z nejstarších koření



Používají se sušená a drcená semena z rostliny anýzu pravého. Anýz patří k nejstarším a nejrozšířenějším kořením, má aromatickou, nasládlou chuť. Bývá zvykem péct z něj sušenky anýzky. Anýz aktivuje sekreci žláz a působí silně žlučopudně, zlepšuje trávení a také zabraňuje nadýmání. Kromě toho semena anýzu mají tu vlastnost, že pohlcují nepříjemné pachy pokrmů – ryb, mas, sýrů a olejů.

Čaj pro dobré trávení – připravíme ho ze směsi anýzu, fenyklu, strouhaného zázvoru, vše po jedné kávové lžičce. Zalijeme třemi decilitry horké vody a necháme deset minut odstát, přecedíme a vlažné pijeme po doušcích. Během hodinky nám slehne a v přejídání můžeme pokračovat.

Hřebíček nejlépe chutná ve svařeném vínu



Hřebíček je vlastně sušené nerozvinuté poupě hřebíčkovce kořenného, jeho nasládlá chuť přechází až do hořkosti. Má světle až tmavě hnědou barvu, jakmile zčerná, měl by se vyhodit. Koření podporuje látkovou výměnu, prokrvuje sliznice a působí protizánětlivě. Často se také doporučuje rozkousat v ústech – dezinfikuje sliznice, údajně i zmírňuje bolest zubů a provoní dech. Hřebíčkem ochucujeme punč, svařené víno, drcený se přidává do perníku nebo sladkého salámu. Naše babičky ho ale také vpichovaly do cibule, kterou vařily spolu s rýží nebo jinými obilovinami – rýže tak získá zajímavou, lehce pikantní chuť.

Zahřívací čaj si připravíme z půl lžičky nastrouhaného kořene zázvoru, jedné lžíce nastrouhaného jablka, špetky skořice, dvou tlučených hřebíčků, vše zalijeme čtvrt litrem vody, necháme patnáct minut louhovat, slijeme. Nakonec ochutíme citrónovou šťávou a medem. Tento nápoj nás prohřeje až po špičky palců u nohou.

Vanilka navozuje dobrou náladu



Koření vanilka je jedno z nejjemnějších sladkých koření, získává se složitou úpravou z plodů liány vanilkovníku. Pro svoji příjemnou vůni, která krásně naladí, je součástí mnoha parfémů. Vanilka posiluje srdce, zahání únavu a označuje se jako velmi dobré afrodisiakum. Přidává se do celé řady zimních čajů. Vanilka bývá v obchodech označována zemí původu, běžně lze koupit vanilku mexickou, bourbonskou, madagaskarskou apod. Dá se říct, že co do chuti i účinků jsou srovnatelné. Ale pozor na synteticky vyráběný vanilín, má podobnou chuť i aroma, ale pozbývá pozitivních účinků na tělo.

Vanilková tinktura pro noc lásky: Potřebujeme vanilková semínka ze dvou celých lusků, jednu lžíci nasekané skořice, dva tlučené hřebíčky, vše zalijeme dvěma deci nejlépe šedesátiprocentního lihu. Necháme macerovat nejméně dva týdny (nejdéle šest týdnů), během té doby několikrát za den protřepeme. Potom scedíme a užíváme ráno a večer deset kapek.

Skořice podporuje metabolismus a hubnutí

Skořice se získává z kůry stálezelených stromů skořicovníku. Zlepšuje krevní oběh, metabolismus, působí proti nadměrnému zadržování vody v těle. Ze skořice si můžete připravit čaj nebo tinkturu.

Čaj pro zahřátí i na trávení: Lžičku mleté skořice zalijeme čtvrt litrem vroucí vody, necháme pod pokličkou odstát asi deset minut. Poté slijeme přes kávový papírový filtr nebo plátýnko a vypijeme ještě za tepla. Při žaludečních obtížích se pije šálek skořicového čaje před jídlem.

Badyán podporuje chuť k jídlu

Plod ve tvaru hvězdičky roste na stále zeleném dlouhověkém tropickém stromu badyáníku pravém. V kuchyni se může používat také rozemletý na prášek. Má podobnou vůni jako anýz, se kterým je i příbuzný. Ale v receptech raději tato koření nezaměňujte. Badyán posiluje organismus, zlepšuje spánek a odstraňuje křeče z nadýmání.

Kardamom - koření sexuální chuti

Kardamom se získává ze semen několika druhů rostlin a je jedním z nejdražších koření. Dražší jsou jen vanilka a šafrán. Velmi dobře působí na ledviny, srdce a cévy. Stimuluje organismus včetně sexuálních funkcí a mnohde se také žvýká pro osvěžení dechu. Kardamom vylepší vlastnosti kávy nebo čaje, stačí přidat trošku na špičku nože do už připraveného nápoje. Tato kombinace organismus pozitivně naladí.

Koriandr posiluje paměť

Části rostliny koriandru setého jsou základem pro nasládlé a aromatické koření s palčivou chutí. Koriandr se přidává do tradičních vánočních perníčků, ale i rybích polévek a na tučná masa. Působí na funkci střev a žaludku, podporuje tvorbu žaludečních šťáv, posiluje paměť a je dobrý i na nachlazení. Neměl by být starší než dva roky.

Zázvor zahřívá a pročišťuje

Získává se zpracováním oddenků zázvoru lékařského a dělí se podle způsobu zpracování na černý a bílý zázvor. Prohřívá organismus, zlepšuje trávení, snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Připravujeme z něj zázvorky, které dobře chutnají, příjemně voní a pomáhají s trávením. Výborně působí i proti rýmě – stačí čerstvě nastrouhaný nebo nakrájený zázvor přelít horkou vodou. Tento příjemně pálivý čaj můžeme dosladit medem.