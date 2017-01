Pokud i vy patříte do skupiny lidí, kteří si předsevzali, že chtějí v novém roce zhubnout nebo žít zdravěji, pak je pro vás příprava krabiček velmi výhodným tipem. Tento způsob stravování má za sebou mnoho fanoušků, a to nejen z řad laiků, ale i předních odborníků na výživu.

Tento trend vznikl převážně na sociálních sítích, kde lidé sdílejí fotografie, které se pro mnohé stávají tolik postradatelnou inspirací. Daily Mail se na tento trend zaměřil a sdílí tipy, jak se pomocí přípravy jídla do krabiček cítit lépe, zdravěji a jak zhubnout přebytečná kila.

Proč krabičky?

Je mnoho důvodů, proč si připravovat vlastní obědy, mezi dva hlavní patří především fakt, že je to zdravější a hlavně levnější než obědy v restauracích. Finanční poradkyně Canna Campbellová ze Sydney říká, že lidé, kteří si s sebou nosí obědy do kanceláře nebo školy, nemusejí jinak za jídlo utratit ani korunu. Osobní fitness trenér Joe Wicks je přesvědčen, že příprava vlastního oběda zase poslouží k tomu, aby si člověk nedal v kantýně nebo restauraci nezdravé jídlo, ačkoliv byl předem přesvědčen, že zvolí zdravou variantu oběda.

Další věcí je velikost porcí, která je díky krabičkám také skvěle kontrolována. Příprava obědů do krabiček může pomoci těm, kteří mají problém s přejídáním a s tím, že jedí příliš průmyslově zpracovaných potravin.

I takhle může vypadat připravený oběd.

FOTO: Profimedia.cz

Najdou se ale jedinci, kteří namítají, že nechápou, proč by člověk měl jíst po několik dní stále to samé jídlo. V tomto případě ale stále jasně převažují pozitiva nad negativy.

Pokud někdo nedokáže překonat nechuť k tomu jíst například tři dny to samé jídlo a na další dva pracovní dny navařit jinou pochoutku, je to problém. Pro zdraví mentální i psychické je příprava jídla do krabičky velmi prospěšná.

A pokud člověk obětuje svou mlsnost a překoná nedůvěru ke stereotypním obědům, může namísto konzumování nezdravých a příliš velkých obědů začít využívat benefity zdravé, připravené stravy.

Jak na to?

Pokud jste se rozhodli zkusit tento trend zdravého životního stylu, jako první je vhodné udělat si plán. Projděte si potraviny, které máte v lednici, a napište si na papír nákupní seznam s tím, co vám v ní chybí.

Následuje rozhodnutí, který den bude ten, ve který si budete připravovat jídlo - většinou to bývá neděle. Dále si vyberte, co za pochutinu si do krabičky uvaříte. Nevymýšlejte nic složitého, postačí kuřecí plátek s rýží a zeleninou, celozrnné těstoviny s odlehčenou boloňskou omáčkou a podobně. Pokud ale patříte mezi zkušené kuchaře, experimentuje například se zdravým burritem, zdravými karbanátky a podobně.

Se změnou životního stylu pomohou připravené obědy z domova.

FOTO: Profimedia.cz

Snažte se vařit co nejjednodušší jídla, pokud chcete u plotny strávit co nejméně času, a vyberte takové potraviny, které v chladu vydrží čerstvé i několik dní. Po uvaření a vychladnutí jídlo připravte do plastových krabiček, v případě polévek a salátů můžete ale použít i zavařovací sklenice.

Zamyslete se také nad vyvážeností pokrmu a kombinujte dobré tuky se sacharidy a bílkovinami. Nezapomeňte, že ke každému hlavnímu jídlu byste měli zkonzumovat alespoň jeden kousek čerstvé zeleniny.

Tipy na závěr

Experti pro zahnání „nudy“, co se týče stereotypu jídel, radí experimentovat s kořením. A to ať už jde o nejrůznější byliny, exotické koření, pepř, sýr, nebo dokonce hummus. Díky těmto přísadám můžete v mžiku změnit obyčejný kuřecí plátek a dodat mu úplně jinou, lahodně exotickou chuť.

Pokud vám docházejí nápady, koukněte na internet. Stačí zadat heslo nebo hastag „meal prepp inspiration“ a můžete čerpat ze statisíců tipů a inspirací, jak si skvěle, zdravě a za málo peněz naplnit žaludek a dodržet zdravý životní styl.

Pro ty, kterým by přišlo, že je celý týden jedno jídlo bude nudit, existuje jednoduchý tip - vařte dvakrát týdně. V neděli si navařte na pondělí, úterý a středu, ve středu večer na další dva pracovní dny. Do krabičky si také můžete vzít to, co zbylo od večeře, nebo jen narychlo zapéct zbytek rýže s pokrájenou zeleninou.

Až si všechny tyto triky osvojíte, zjistíte, že příprava jídla vám zabere maximálně 30 minut času. Důležité je se při nedostatku času zaměřit na potraviny, které jsou rychle hotové. A brzy uvidíte, že příprava jídla na tři dny doopravdy není tak náročná, jak se zdá. Naopak, vše je velmi jednoduché. A díky obědu v krabičkách odoláte svodům nezdravých jídel a snadněji dosáhnete vytyčeného cíle o štíhlejším a zdravějším já.