Češi se více zaměřují na zdravou stravu

Ačkoliv se v dnešní době téměř každá rodina snaží šetřit, neznamená to, že by se musela obloukem vyhýbat zdravému životnímu stylu. Poslední průzkumy totiž ukazují, že čím dál více nás zajímá to, co doma vaříme a konzumujeme.