Postup: Vodu s tukem, solí a cukrem přivedeme k varu, poté vmícháme mouku a provaříme, dokud se hmota nepřestane lepit na vařečku. Poté necháme lehce vychladnout a do ještě teplé hmoty postupně vmícháme celá vejce. Hmotu pomocí sáčku nastříkáme na vymazaný plech do tvaru větrníků a dáme péct do předem vyhřáté trouby na 180 °C. Hotové vychladlé větrníčky rozkrojíme na polovinu a použijeme jako misku, na kterou nastříkáme krém dle chuti. Z jednoho větrníku tedy budeme mít dvě hnízda. Krém:

Vyšleháme rostlinný tuk Hera máslová příchuť společně s kondenzovaným slazeným mlékem, poté všleháme rozpuštěnou bílou čokoládu a nakonec vmícháme mleté vlašské ořechy. Nastříkaný krém poté ozdobíme oplatkovým hnízdem. Všechny suroviny spojíme ruční metlou do hladké hmoty a pomocí sáčku nebo zoubkované karty utvoříme na plech jednotlivé pásy, ze kterých se pak vytvoří hnízdo. Pečeme na 200 °C. Poté za horka stočíme do velikosti připravených korpusů z odpalovaného těsta s krémem. Pruhy, které tvoří jednotlivá hnízda, je vždy před pečením dobré spojit na jednom konci do tvaru krátkého hřebenu s velmi dlouhými zuby. Stočíme tak vždy jedno kompletní hnízdo. Po upečení a vychlazení hnízda umístíme na korpusy z odpalovaného těsta s krémem a dozdobíme vajíčky z marcipánu.