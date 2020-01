Žili spolu více jak 64 let. Zemřeli vedle sebe, pár hodin po sobě

Bill Schafrath (88) a jeho manželka Nancy (85) z amerického Ohia spolu prožili více jak 64 let, a to v pevném a harmonickém svazku. Svůj odchod ze světa jako by si naplánovali. Zemřeli na Štědrý den, pět hodin po sobě. Do posledního dechu se přitom drželi za ruce.