Zamilovanost a trvalý vztah aneb Co je základem zdravého manželství

Jenže to všechno po čase zmizí, a mnozí lidé mají pocit, že bez toho už vztah není „zdravý”. Ale on je, což je správně. Jak Litmanová vysvětluje, na počátku vztahu tělo doslova zaplavuje směs hormonů, která dva lidi nejen vzájemně přitahuje a „drží” spolu, ale také „vypíná” nervové dráhy odpovědné za strach a hodnocení, což nás přesvědčuje, že je náš protějšek bez chyby, i když nejspíš není.

Kdyby toto vše přetrvávalo i v manželství, vedlo by to podle Litmanové dříve nebo později k jeho zániku. Člověk by nebyl schopen činit správná rozhodnutí, soustředit se na práci, udržovat jiné vztahy nebo se řádně starat o děti. Jak s trochou nadsázky pro server Yourtango dodává, partneři by byli většinu času vyčerpáni z neustálého přívalu adrenalinu (a možná i celonočního sexu).