Vztah a sociální sítě: Žárlit, či nechat být, když partner sleduje jiné ženy

U sociálních sítí trávíme velké množství času. Sledujeme, co dělají známé i neznámé osobnosti, lajkujeme, komentujeme a sdílíme. Není divu, že nás logicky zajímá, co na sociálních sítí zaměstnává partnera. Sleduje novinky ze světa fotbalu? V pořádku! Lajkuje fotky nového automobilu? Žádný problém!

Olajkoval fotografii neznámé ženy? To už nám nemusí být po chuti. V žádném případě to ale neznamená, že nás partner podvádí nebo si s takovou myšlenkou pohrává. Než vyvodíme závěry, měly bychom si nejprve zodpovědět následující tři otázky.

Jednoduše řečeno, pokud partner lajkuje příspěvky vaší sestry nebo kamarádky, pravděpodobně to nemá nic společného s flirtováním. Jeho jediným cílem je, aby ho dané ženy měly rády a přijaly ho do rodiny nebo do vašeho okruhu přátel.

„Nejde o to, abyste mu řekla, co smí a nesmí na sociálních sítích dělat. Spíše mu řekněte, co by mohl udělat proto, abyste se cítila komfortně a v bezpečí,” říká Jane Greerová pro Women's Health Mag.