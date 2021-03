Vzdala šanci na lásku kvůli své váze. Novému příteli, fitness trenérovi, se ale její křivky líbí

„Když jsme spolu začínali komunikovat, oba jsme se vzdávali naděje na lásku. Ale rychle jsme se do sebe zamilovali,” popisuje Brittany pro Daily Mail.

„Zpočátku jsem o tom trochu pochybovala, přeci jen jsem potkávala muže, kteří mi brzy začali hrozit rozchodem, pokud nezhubnu. To samozřejmě snížilo mé sebevědomí, a tak jsem se zpočátku i snažila zhubnout. Pak jsem si ale uvědomila, že bych se měnila kvůli názoru na krásu někoho jiného, a to jsem nechtěla,” popisuje dále.

Jejich váhový rozdíl jim nevadí. Matt by na Brittany nic neměnil, miluje ji takovou, jaká je.

Její postoj najít někoho, kdo by ji miloval takovou, jaká je, se Mattovi velmi líbil. Sám se jí svěřil, že i když on sám chodil s dívkami mnohem štíhlejšími, nebylo to ideální, protože měly své problémy a byly věčně s něčím nespokojené.