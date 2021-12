Vzali se online, tváří v tvář se nikdy nepotkali

Ayse zatím čeká na přijetí žádosti o vízum, aby mohla do Detroitu za svým manželem. „Tohle nikdo z nás nečekal, když jsme se spolu začali bavit prvně. Ale teď jsme manželé, je to legální a oficiální, pořád tomu nemůžu uvěřit. Bylo opravdu těžké se nemoci skutečně potkat, ale z dlouhodobého hlediska nás to posílí, protože jsem tím vším museli projít, abychom byli spolu. My se prostě milujeme,“ dodává na závěr Ayse.