Věci, které mohou pomalu a nenápadně zničit nový vztah

Za jeden z největších problémů ve vztazích považujeme to, že partneři mezi sebou nemluví. S absencí komunikace se můžeme setkat už v líbánkové fázi vztahu, kdy si partneři nedokážou vyjasnit, zda mají plnohodnotný nebo nevázaný vztah.

„Mnoho partnerů na začátku vztahu odkládá otázku: Co jsme? Možná je to způsobeno strachem z odmítnutí, možná si připadají příliš zoufalí,“ říká odbornice na sexualitu Haylin Belayová pro Bustle.

„To nejhorší, co na začátku nového vztahu můžete udělat, je porovnávat nového partnera s bývalým,“ říká expertka na vztahy Amanda Raimondiová.

I když by se mohlo zdát, že jde o nevinný zvyk, opak je pravdou. „Copak by se vám líbilo, kdyby vás partner porovnával se svou ex?“ ptá se Raimondiová a dodává, že byste se raději měla zaměřit na současný vztah a jeho budování.

Sociální sítě se staly důležitou součástí našich životů. Není tedy divu, že novinky z osobního života rády sdílíme s ostatními. Přesto byste v tomto ohledu měla být obezřetná a nevyslat do online světa nic, co by vašemu čerstvému vztahu mohlo ublížit.