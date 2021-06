Úrazy při milování by muži měli řešit hned

Nehodě, kterou Megan později vylíčila novináři z deníku The Sun, říkají lékaři fraktura penisu. Spolu s drobnými poraněními kůže a sliznic pohlavního údu, případně jeho uzdičky, patří k úrazům, se kterými se chirurgové setkávají u temperamentních párů.

Někomu může připadat paradoxní, že fraktura penisu, která je lékařským pojmem, není vlastně žádnou zlomeninou. A logicky se neléčí tím, že by postižený muž dostal na poraněný orgán sádru.

To, k čemu v případě fraktury penisu dochází, je poranění, nebo dokonce protržení vaziva, jež obklopuje houbovitá topořivá tělesa. Bývá velmi bolestivé. Přihodí se většinou tehdy, pokud se úd ohne při pohlavním styku příliš prudce, a navíc v nepřirozeně velkém rozsahu.

Úraz často doprovází rychlý výron krve do měkkého a prostorného podkoží penisu nebo i šourku, případně do močové trubice, pokud je poranění větší.

Obvykle je potřeba zastavit krvácení do podkoží a protržené vazivo sešít. To se během několika týdnů většinou úspěšně zahojí a vyléčený pacient si zase může užívat svou chloubu i svou partnerku.

K fraktuře penisu obvykle dochází v polohách, kde je dáma nahoře a pán dole. Tedy v poloze „na koníčka“. Pokud partnerka prožívá sex příliš vehementně, respektive vášnivě, může pohlavní úd snadno vyklouznout z pochvy. Když na něj potom žena prudce nasedne, hrozí to, že dvojice daleko „nedojede“ a navíc si pár týdnů vůbec „nezajezdí“, protože poraněný penis nevyžaduje jen ošetření, ale také klid a samozřejmě sexuální abstinenci.

Když se tržná rána spontánně zajizví, může to vést k negativnímu procesu, kvůli kterému se zdeformuje tvar penisu. Tato deformace pak narušuje pevnost a spolehlivost mužovy erekce. Setkal jsem se ve své praxi s několika takovými pacienty. Byli ze své situace hodně nešťastní.

Poškozený a špatně zahojený penis dokážou lékaři operovat samozřejmě i zpětně. To ale snadno může mít dost nepříjemné následky. Při takových operacích pohlavního údu se totiž chirurgové často nevyhnou tomu, že dojde ke zkrácení délky penisu při erekci. Postižení pánové to logicky nesou velmi nelibě.

Nedávno zažaloval jeden Kanaďan lékaře z montrealské nemocnice za to, že mu zničili manželství. Při sexu si totiž zlomil penis a jeho okamžité ošetření zanedbal. Podstoupil následně operaci, ale po ní měl penis o dva centimetry kratší.

Kuriózním způsobem se poranil slavný a trochu výstřední americký basketbalista Dennis Rodman. Toho prý jeho přítelkyně, se kterou trávil rozverné chvíle na jachtě, hecovala, jestli zvládne pohlavní spojení i s rozběhem. Soutěživý Dennis to zkusil, ale bohužel mu to nevyšlo. Musel do nemocnice.