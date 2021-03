Tři nejčastější důvody sexuálních potíží v dlouhodobém vztahu

Zatímco na začátku vztahu nevíte, co na partnera funguje, v dlouhodobém vztahu máte přehled o oblíbených sexuálních pozicích i způsobech, díky kterým partnera rychlostí blesku vzrušíte.

„Žijeme v kultuře, která nám naznačuje, že bychom po sexuální stránce měli být neustále aktivní. Ve skutečnosti to ale není realita většiny párů,“ říká psycholožka Brandy Englerová.

„Nikdy nepřestávejte flirtovat. Možná jste vdaná, ale to neznamená, že se partnerský život musí proměnit v nudnou rutinu. Snažte se s partnerem flirtovat, polibte ho, šeptejte mu do ucha a naznačte, co byste s ním chtěla dělat v posteli. Díky flirtování udržíte ve vztahu jiskru,“ tvrdí psycholožka Brandy Englerová pro Brides. Zároveň se vyplatí, když neopomenete důležitost partnerské komunikace.