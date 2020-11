Tajemství funkčního přátelství s výhodami

Na koncept přátelství s výhodami upozornil film Friends with Benefits v hlavní roli s Milou Kunisovou a Justinem Timberlakem. I když se filmový pár pokoušel o přátelství, které bylo doplněné o nezávazný sex, po čase dvojice zjistila, že se z přátelského pouta vyklubala čistá láska.

Mohlo by se tedy zdát, že přátelství s výhodami není dlouhodobě udržitelné, ale sexuální terapeutka Holly Richmondová zastává opačný názor. „Ve skutečnosti tento typ vztahu některým lidem vyhovuje více než klasický monogamní svazek,“ vysvětluje terapeutka a dodává, že povětšinou jde o lidi, kteří nemají dostatek času na randění.

„Mám mnoho klientů, u kterých přátelství s výhodami skvěle funguje. To je ale dáno tím, že spolu komunikují, a především mají od vztahu stejná očekávání,“ tvrdí Richmondová pro Health.

Pokud by jeden z vás od přátelství s výhodami očekával „něco víc“, dříve nebo později by pravda vyšla na povrch, a pravděpodobně by zamávala s vaším kamarádským vztahem.