Sexuolog Jaroslav Zvěřina: Ženská ejakulace jako pozitivní signál

Pokud nevědí, o co jde, nebo nemají chápavého partnera, mohou se u nich objevit pocity studu, viny a méněcennosti. Místo toho aby si intimní zážitky z milování s partnerem naplno užily, může u nich dojít i k tomu, že začnou odmítat intimní styk, rozejdou se se svým milým a uzavřou se do samoty. Úplně zbytečně.

Statistiky uvádějí, že ejakulaci zažívá asi třetina žen, podle některých průzkumů je jich dokonce polovina. Neznamená to, že bez ejakulace nejsou dámy schopné pořádného orgasmu. Naopak, většina z nich dokáže dosáhnout různých druhů orgasmů různým způsobem.

U některých z nich ho doprovází ejakulace a u jiných ne. Tak to prostě bývá a nemusí to vůbec nic znamenat. Takže je zbytečné i to, aby měly pocity méněcennosti, když při pocitovém vyvrcholení nevylučují ejakulát.