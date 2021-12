Sex s robotem. Podle Čechů nejde o nevěru

Na 89 procent oslovených podle výzkumu souhlasilo, že sex s robotem by byl bezpečný. Více než tři čtvrtiny také souhlasily, že takový styk by byl podobný masturbaci, nepovažovali by ho za nevěru a mohl by mimo jiné zpestřit sexuální život. Podle 71, respektive 72 procent dotazovaných by mohl umožnit pedofilům a zoofilům uspokojit jejich potřeby, aniž by způsobil újmu dětem či zvířatům.