Sex na jednu noc není pro každého

I když ženy mají rády romantiku, vášeň, a některé také adrenalin, pro naprostou většinu z nich bývá nejdůležitější to, aby se s partnerem cítily příjemně a bezpečně.

Proč se tedy ženy do sexu na jednu noc vůbec pouštějí? Těch motivů může být nepřeberné množství. Partner je přitahuje a po pár skleničkách šampaňského uvěří tomu, že můžou zažít nejlepší sex svého života. Nebo si potřebují zvednout sebevědomí, utéci od nevyřešených problémů ve svém stálém vztahu, zalepit rány po rozchodu, vyzkoušet si, jestli by z téhle bleskovky nevzniklo něco trvalejšího…

Jenže málokterá žena zvládne to, aby city, které do intimního sblížení přirozeně vložila, ráno rázně utnula a chladnokrevně odešla jen se zdvořilým rozloučením.

Většina žen se také nedokáže vyhnout výčitkám, pokud má stálého partnera. Řada z nich přiznává v internetových diskusích i fakt, že tahle zkušenost změnila jejich chování k němu. Případně vnesla do vztahu i určité napětí, protože nedokážou zážitek jen tak vymazat z paměti a musejí si dávat pozor, aby se jejich avantýra neprozradila. Zvlášť když nešlo o nocovku nebo příležitostný sex s někým neznámým, ale naopak s kamarádem, známým, nebo dokonce příbuzným.

A to nemluvím o situaci, kdy žena podlehne kouzlu okamžiku a do muže se zamiluje, protože jí připadá milý, vtipný, hezký, prostě báječný. Zatahovat do sexu na jednu noc city je hodně riskantní záležitost.