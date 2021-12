Šest znaků, díky kterým odhalíte ideálního partnera

Nebojte, pokud s vámi dotyčný neudržuje oční kontakt, neznamená to, že váš vztah je u konce. Přesto je velkou výhodou, když si na začátku nového vztahu dokážete dlouze hledět do očí.

„Vaše ‚ne‘ je ne – není potřeba žádné vyjednávání ani vysvětlování,“ tvrdí Mendezová. V tomto ohledu je důležité zdůraznit, že partner by měl respektovat „ne“ nejen v oblasti milostných hrátek, ale také v každodenním životě.

Pokud například přijdete pozdě z práce domů a zrušíte večerní schůzku v restauraci, pak je podstatné, aby partner vaši omluvu respektoval a zbytečně na vás nenaléhal. Jakmile ale dojde k vyjednávání nebo nátlaku, znamená to, že daný člověk nectí vaše přání a potřeby.

Na začátku nového vztahu netrávíme s dotyčným člověkem čtyřiadvacet hodin denně. Naopak, častokrát se vídáme pouze jednou nebo dvakrát do týdne.

„Tímto chováním ukazuje, že si vás váží a chce do vztahu investovat energii každý den,“ dodává pro Well and Good.