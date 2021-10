Sedm nejtěžších věcí ve vztahu

S příchodem seznamovacích aplikací je hledání člověka, který by nám vyhovoval, mnohem snazší. Jenže to, že nám někdo sedne, a občas se vídáme, automaticky neznamená vztah.

„Je lehké někoho najít, ale těžké definovat s touto osobou vztah. Nejlepší je promluvit si a zjistit, na čem jste. Pokud bude dotyčný tvrdit, že na vztah není připravený, i když jste se párkrát sešli, akceptujte to. A hlavně hledejte mezi osobami, které chtějí to samé co vy. Neslevujte ze svých požadavků jen proto, že se vám někdo líbí,“ radí Quinnová.