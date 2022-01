Proč vztahový kompromis ve stylu půl na půl málokdy funguje

Chcete-li ale rovnocenné partnerství, zeptejte se sami sebe: Čeho se budu muset vzdát, abych dostal/dostala to, co chci?

Skvělý pár je takový, v němž je každý člověk oddaný celku, nejen své polovině. Není to tedy o dělení 50/50, ale o vztahu 100/100. To znamená, že je každý člověk v každém okamžiku plně oddán celému vztahu.

Pokud nastane situace, že jeden z partnerů nemůže „dodržet svou část dohody“, druhý to udělá s vědomím, že pokud by se role obrátily, laskavost by se mu vrátila. Pokud jste tím nejlepším partnerem, a dáváte lásku a důvěru, pak věřte, že druhý bude také takový. O spravedlnost tady nejde. Každá aktivita jednoho z partnerů nemusí být vyvážena plnohodnotně aktivitou druhého.

Cílem není dát tomu druhému to stejné ve stejné „hodnotě“, ale to, co v dané chvíli dát máte a můžete – to vytváří spolupráci, nikoli kompromis. Možnost, nikoli povinnost. Každý se snaží ze všech sil, bez ohledu na to, co druhý v danou chvíli udělá.