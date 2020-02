Princové na bílém koni neexistují. Vybírejte, ale pozor, abyste nepřebraly

Pokud ženy získají po všech svých milostných karambolech nadhled, začnou mít i jasnější představy, co od druhého skutečně chtějí. Díky zkušenostem už budou vědět, že nechtějí např. bordeláře, lenocha, kavárenského intelektuála či cestovatele, protože se u nich tento typ mužů neosvědčil, a budou hledat třeba muže pořádkumilovného, který je schopen platit hypotéku a chodit s nimi pravidelně do divadla či za sportem.

Tyto ženy neměly možnost poznat, co vlastně od mužů chtějí, a začaly se upínat na zidealizovanou představu o princi na bílém koni, aniž by věděly, co to přesně znamená. Logicky pak tyto ženy narážejí na neperspektivní muže, kteří je umí okouzlit na první dojem, ale po nějaké době pociťují jen zklamání.