Pravidelný sex po překonání infarktu může lidem prodloužit život

Mnozí lidé se po prodělaném infarktu kvůli strachu z jeho opakování často vzdávají sexuálního života. Přestože sex sám o sobě může způsobit infarkt, zároveň může být i tím, co jedince po infarktu vrátí zpět do života. Podle výzkumu zveřejněného v odborném magazínu European Journal of Preventive Cardiology je ale důležitá pravidelnost.