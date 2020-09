Poradna: Přílišná pomoc matky mi zničila rodinu

Máme spolu desetiletou dceru. Chtěla jsem mít alespoň dvě děti, manžel je však už nechtěl. Já jsem také jedináček a moji rodiče mi vždycky hodně pomáhali. Dokonce nás i finančně podporovali. Po narození dítěte jsem potřebovala pomoc. Jenže manžel chodil z práce hodně pozdě a pak už jen odpočíval. Opět jsem tedy byla odkázaná na podporu své matky. Vždycky mi ochotně pomohla s domácností a často hlídala i dceru. Když jsem nastoupila do práce, musela jsem do ní dojíždět. Stejně jako manžel jsem se začala vracet domů pozdě. Bylo to nepříjemné, jenže peníze jsme potřebovali. A manžel mi navíc řekl, že už mě doma vydržovat nebude. Museli jsme platit hypotéku a náš rozpočet byl opravdu hodně napjatý. Opět mi pomohla moje matka. Vyzvedávala dcerku ze školky a starala se o ni celé odpoledne, než jsem přijela domů. Viděla, jak jsem utahaná, a tak začala dělat i věci, které jsem od ní nežádala. Dokonce jsem si je ani nepřála. Začala mi doma uklízet, nakoupila a uvařila pro všechny večeři. Také nám žehlila prádlo. Neměla daleko k tomu, aby mi organizovala skříně a rovnala v mé domácnosti všechno podle sebe. Když jsem se ohradila, říkala mi, že mi pomáhá ráda. Dělala to soustavně a samozřejmě. Aniž jsem si to uvědomila, dělali jsme vlastně všechno podle ní. Radila nám ve všem a stala se šéfem celé naší rodiny. Když jsem něco chtěla dělat jinak, podle sebe, řekla mi: „Myslím to dobře. Chci, aby vám doma všechno fungovalo.“ Musela jsem uznat, že pro nás dělá opravdu hodně, a tak jsem „sklapla”. Došlo to tak daleko, že manžel za ní chodil a stěžoval si na mě. Ona mě umravňovala v jeho prospěch. Připadalo mi, že se spojili proti mně. Muž si pak našel místo až v Brně, kde měl větší příjem. Domů se vracel jen na víkend, kdy u nás matka nebývala. Řekl mi, že to udělal schválně, jen aby s ní nemusel žít v jednom bytě. Tím mě ale dostal do ještě větší závislosti na ní. Nyní mi vyčítá, že nejsem svéprávná. Neměl prý žádné soukromí, ani žádné slovo v rodině. Jenže v průběhu celého našeho manželství nikdy nic nenamítal. Jak jsem měla vědět, že mu to tak vadí? Sám matku využíval, jak mohl. Teď už je pozdě. Manžel utekl jak malý kluk a nastěhoval se k nějaké ženě v Brně. Mě v tom nechal. S dcerou si jen telefonuje. Stále přemýšlím, kde se stala chyba a kdo se o ten rozklad zasloužil víc.