Poradna: Jak zvládnout společné soužití s tchyní, která mě vždy brala jako sokyni

Chodili jsme spolu s manželem pět let, po celou dobu našeho vysokoškolského studia. Seznámili jsme se na přijímačkách, spolu jsme letos promovali a hned poté jsme si naplánovali svatbu. Byla skromná, ale krásná. Náš den jsme oslavili s rodinou i s přáteli, navíc už ve třech. Dítě jsme chtěli. Za tu dobu, co jsme spolu, jsme prožili dobré i zlé. Máme společné hodnoty i zájmy a shodneme se v základních pohledech na život. Nyní ale řešíme zásadní problém: kam složit hlavu. Z koleje jsme se museli vystěhovat a v naší současné situaci nemáme šanci bydlet samostatně. Na koupi bytu při dnešních cenách nemáme, stejně jako na drahé podnájmy. Nějakou dobu bude totiž pracovat jen manžel a já zůstanu doma s dítětem. Našel si výbornou práci v Praze, takže budeme muset zůstat zřejmě tady. Moji rodiče bydlí 40 km od Prahy, což je ještě obstojné na dojíždění. Jenže mají malý byt, navíc u nich žije můj mladší bratr, který studuje na gymplu. Mohla bych bydlet v domku s babičkou na Vysočině, ale jen sama. Že by odsud manžel dojížděl do Prahy, to je vyloučené. Musel by přijíždět jen na víkendy, ale tato představa se nelíbí mně ani manželovi. Máme ještě jednu možnost, bydlet u matky manžela. Má na okraji Prahy velký byt a žije v něm sama. Na první pohled to vypadá, že naše volba bude jednoznačná. Manžel to chápe jako jasnou věc. Já to tak ovšem nevidím. Mám z toho strach. Vždycky jsem s tchyní vycházela dobře. Snažila jsem se předcházet případným konfliktům a ona také. Stále jsem však cítila z její strany určitou ostražitost. A nejen to. Těžko se smiřuje s mou existencí v synově životě. Je to inteligentní žena. Ví, že synek nezůstane v její péči do smrti a manželku potřebuje. Ale těžko se s tou myšlenkou vyrovnává. Po citové i po racionální stránce. Zhoršilo se to ve chvíli, kdy mě manžel požádal o ruku a zasnoubili jsme se. To pro ni byla určitá definitiva. Přestala doufat, že se rozejdeme. Vždycky mě vnímala jako sokyni, která jí bere syna. Trochu ji chápu, moje maminka mi navíc vysvětlila, jak to matky synů mají. Její manžel ji opustil, když byly mému manželovi tři roky. Od té doby se o ně nezajímal a na dítě neplatil. Tchyně žila se synem sama a svým způsobem se mu obětovala. Je na něm proto citově hodně závislá a on na ní. Připadá mi obdivuhodné, co všechno sama dokázala. Je schopná, výkonná, pracovitá a obětavá. Ale já mám strach, že vedle ní v očích manžela neobstojím. Také se bojím toho, že by mezi námi mohlo dojít k soupeření o jeho přízeň. Myslím, že se těší na vnouče a už plánuje, co ho všechno naučí. Můj manžel má svoji matku hodně rád a bojí se o ni. Vzhledem k tomu, že se soužití s ní nemohu vyhnout, chtěla bych vědět, jak se mám chovat, abych zabránila problémům, kterých se nyní obávám.