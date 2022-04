Po jak dlouhé době vyznat partnerovi lásku

Chodíte spolu teprve pár týdnů, a přesto už víte, že je to „ten pravý“? Pak se nabízí vyslovit dvě důležitá slova – miluji tě. Jenže, co když vaše city nejsou opětované? A kdy je partner připraven na to, aby slyšel vaše vyznání? Terapeutka Deirdre Cosgroveová vysvětluje, jak bychom s vyznáním lásky měly pracovat, a především, jak poznáme správné načasování.