Pět věcí, které ženy občas dělají a muži se kvůli nim necítí být dostatečně milovaní

Milovat druhého jednoduše není jen o tom, že mu to každý den říkáte, ale také o tom, jak se k němu chováte při různých příležitostech a co mu všechno říkáte i v okamžicích, kdy se spolu neshodnete. Stejně tak důležité je, jak moc dobře druhému nasloucháte a jste ochotna věci měnit.

Ženy by si vždy měly řádně rozmyslet, než začnou muže zrazovat od věcí, pro které se rozhodli. I když to budou myslet dobře a budou chtít jen své partnery chránit před následným zklamáním, že to nezvládli, je vždy lepší, když své muže bez ohledu na výsledek v jejich činnostech podpoří.

Pokud chce žena po muži, aby něco okamžitě udělal, měla by mu hned na začátku říct urgentnost dané věci, aby s tím muž počítal, případně aby mohl hned říci, že to v daný okamžik není v jeho silách.

Jakmile žena muže o něco požádá bez toho, aby určila přesný čas, kdy by to mělo být hotové, pak je zřejmé, že muž dané věci nedá patřičnou důležitost a dá přednost věcem, které jsou dle jeho úsudku důležitější. Když ale žena začne dané věci neustále připomínat a nadávat, že to ještě neudělal, pak to v něm vyvolá jen negaci.