Pět nejčastějších chyb v ložnici a jak je řešit

„Mnoho žen, ale i mužů se mě ptá, proč nejsou ženy schopné vyvrcholit během penetrace. Pravdou ale je, že to není nic zvláštního. Pouhých 15-20 % žen to totiž dokáže. Ostatní k tomu potřebují i stimulaci klitorisu, který se nachází mimo vnitřní oblast vaginy,“ říká odbornice na vztahy Tracey Coxová pro Daily Mail.

Jak to vyřešit? Vyzkoušejte s partnerem najít G bod, který se nachází uvnitř vaginy a pokuste se ho při penetraci stimulovat. Vhodné je vyzkoušet co nejvíc pozic, abyste zjistila, která je pro vás nejvhodnější. Další možností je pak při souloži stimulovat i klitoris nebo si pořídit erotickou hračku, která to bude zvládat za vás.