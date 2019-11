Pět důvodů, proč už neprožíváte výbušný sex jako na začátku vztahu

Pokud nějací partneři tvrdí, že jsou spolu dvacet let a přesto je jejich sex plný vášně a touhy jako na začátku, pak buď lžou, nebo nemají páru o tom, co je dobrý a náruživý sex. Případně jediné, co mezi nimi skutečně funguje, je právě sex, ale o harmonickém vztahu nemůže být řeč.