Pět důvodů, proč se s přítelem nikdy nevezmeme

I po 13 letech partnerství jsou si oba navzájem oddáni. Manželství by jim podle jejich vlastního vyjádření nepřineslo do vztahu nic zásadního.

Neusnadní to život jejich budoucích dětí, protože zatím žádné neplánují. Nepomůže to ani jednomu stát se finančně stabilnějším, protože oba už mají svou práci a dlouho už si dělí náklady půl na půl. Jednoduše manželství k ničemu nepotřebují.

„Svatba se dokáže pěkně prodražit. Ani jeden z nás nemá rodiče bohaté natolik, aby nám pomohli případný obřad a hostinu zaplatit. Jasně, můžeme si občerstvení, pití a výzdobu zařídit vlastní, i tak by to ale stálo hromadu peněz,” vysvětluje pro Yourtango Shannon jeden z hlavních důvodů, proč jim svatba přijde zbytečná.

„Josh a já se soustředíme na svou kariéru, podnikání, splácení účtů, taky investujeme, i když ne moc. Stejně tak si spoříme, a i tak nám zbývají peníze na to si společně užívat. Naše rodiny vědí, že se máme rádi. Pokud bychom to chtěli oslavit, můžeme uspořádat třeba večírek,” dodává.

„Naši kamarádi splácejí studentské půjčky a snaží se žít vlastní životy. Naši rodiče mají sotva tak peníze na placení vlastních účtů. Poslední věc, kterou bychom po nich chtěli, je kupovat si drahé šaty, obleky a dávat nám dárky. Byla by to určitě skvělá akce společně s přáteli a rodinou, ale jednodušší pro nás je pozvat je k nám na zahradu na barbecue,” shodují se partneři.

Oba partneři pocházejí z rozvedených rodin. „I přes rozvod rodičů jsme neztratili víru v lásku. Pokud nás jejich manželství něco naučila, tak to, co raději nedělat. Rozvod nám ukázal, že manželství tolik neznamená, když je rozvod tak snadno možný. Také se ukázalo, že manželství nedělá vztah automaticky lepším,” vysvětluje Shannon.

„Snažím se žít život podle vlastních pravidel a představ. Nebudu se vdávat, jakkoli to někomu přijde nevhodné. Aby bylo jasno, není to tak, že bychom nenáviděli manželství nebo lidi, kteří se vezmou. Tak to není. Josh je koneckonců svatební fotograf a svoji práci miluje. I bez ohledu na to je ale jen na nás, jak se k tomu postavíme. Pokud považujete svatbu za nejkrásnější věc na světě, vezměte se. Ale je to názor, který definuje jen vás,” uzavírá Shannon.