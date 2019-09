Největší chyby, kterých se dopouštíme v manželství

Když lidé vstupují do manželství, mají často pocit, že v ten okamžik už bude vše fungovat samo. Spadne z nich stres, který měli při bojování o druhého a všechny problémy, které přijdou, jim pomůže vyřešit jejich vzájemná láska. Na vše teď přeci už budou dva, tudíž cokoliv zvládnout bude hračka. Dopady na zem pak bývají o to tvrdší. Podívejte se s námi, jaké chyby dělají lidé při vstupu do manželství, a které se po čase i nejvíce podílejí na jeho rozpadu.