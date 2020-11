Nejčastější ženské a mužské postelové fantazie

„Dnes si v tomto ohledu můžeme vzít na pomoc třeba i oblíbené mobilní aplikace. Například aplikace The XConfessions App obsahuje databázi stovek sexuálních fantazií, z nichž si partneři každý za sebe vybírají, které by chtěli vyzkoušet. Když aplikace zjistí shodu, přidá danou fantazii do společné ‚banky‘ partnerů. Fantazie z banky pak mohou partneři vyzkoušet s vědomím, že je to něco, co láká oba,“ dává tip Adam Durčák ze společnosti Růžový slon.