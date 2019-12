Nechtěné zážitky žen během sexu

Přes dva tisíce žen ve věkovém rozmezí 18 až 39 let se ve Velké Británii zúčastnilo průzkumu, jehož záměrem bylo zjistit, zda se některá z nich během chtěného sexuálního styku nesetkala s něčím nepříjemným, aniž by to po partnerovi vyloženě chtěla.