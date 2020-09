Nastavte si ve vztahu zdravé hranice ještě dnes

Společné sestěhování, společné řízení financí, obětování volného času partnerovi (partnerce), omezení vlastních zálib atd. To jsou jen některé ze situací, které vás mohou velmi rychle shodit z růžového obláčku, na kterém se v počátku vztahu vznášíte.

Právě proto odborníci doporučují, abyste si stanovili co nedříve tzv. „zdravé” hranice vztahu, které přispějí k vaší celkové pohodě a spokojenosti.

V každém vztahu by měli oba partneři řešit vše rovným dílem. Pokud se na rozhodování a organizaci čehokoli bude podílet vždy jen jeden, druhý se brzy začne cítit přehlížen. To rozhodně neprospívá budování vzájemné důvěry, která je pro každý vztah podstatná.

Říci ne partnerovi bývá často horší než kolegovi v práci nebo členovi rodiny. Jednou za čas to sice může být pro klid ve vztahu prospěšné, nesmí se z toho ale stát pravidlo. To se pak brzy dostaví nespokojenost a pocit vyhoření, cituje server Yourtango.

Žádný člověk není tak odolný, aby dokázal čelit všem „nástrahám” vztahu zcela sám. I když si to někteří jedinci myslí. Pokud potřebujete s něčím pomoct, nebojte se to říct. Ať už jde o úklid domácnosti, práce na zahradě nebo cokoli jiného.

Mnohé z nás mají v hlavě nastaveno, že je nejdůležitější starat se o druhé. To je sice záslužné, i ve vztahu, ale časem se to podepíše na vašem mentálním zdraví. Nebojte se to změnit a postavte sebe na první místo. A rozhodně se kvůli tomu neobviňujte, není proč.