Na co se ve zdravém vztahu nikdy nezapomíná

Dokonalost nedává prostor k reálnému životu, tvrdí řada vztahových odborníků. Nesoustřeďte se na ni, ale spíše na to, co vám v minulém vztahu nevyšlo a jak vybudovat zdravý vztah s člověkem, kterým vám nově vstoupil do života. Co by mělo být jeho automatickou součástí?

Žádné odsuzování

Štěstí ve vztahu vychází ze dvou rovnocenných spoluhráčů, kteří k sobě dokážou být otevření a upřímní. Každý se může pohodlně svěřit, aniž by byl souzen, uvádí pro server Yourtango vztahový kouč, spisovatel a řečník James Michael Sama.

Když s někým sdílíte život, neměly by být jeho součástí tajemství nebo lži. Ta pravá osoba vás bude brát přesně takové, jací jste.

Diskutujte, nebojujte

Když trávíte dlouhou dobu s jedním člověkem, je jasné, že se objeví různé konflikty. Pokud máte zdravý vztah, budete je schopni vyřešit formou konstruktivních diskuzí a vždy se dohodnout na řešení, které bude schůdné pro oba. Časté, lstivé boje a hádky jsou naopak faktorem k přehodnocení vztahu.

Vzájemná podpora

Ať už sdílíte společné vášně nebo životní ambice, když někoho milujete, chcete, aby byl šťastný ve všech ohledech svého života. To znamená poskytnout podporu jeden druhému, nestát nikomu v cestě.

Společná intimita

Součástí zdravého vztahu je i společně sdílená intimita. Právě v takových okamžicích poznáte, jestli vedle sebe máte toho správného člověka.

Vzájemný respekt

Vzájemný respekt mezi partnery je prvořadý pro úspěch vztahu. Poctivost, důvěra, přátelství a intimita z tohoto základu vyrůstají. Bez respektu není nic dalšího.

Důvěra

Chce váš protějšek vyrazit někam s přáteli nebo někým, koho dlouho neviděl, a vás to trápí? Zkuste mu důvěřovat, obzvlášť, pokud k obavám není žádný specifický důvod. Věřte, že jste oním přístavem, do kterého se vždy rád vrátí.

Vždy existuje kompromis

Přestože je vhodné, abyste byli kompatibilní se svým protějškem, neznamená to, že bude automaticky milovat každou věc jako on. Můžete být ale ochotni se na nich podílet, nebo je brát alespoň na vědomí. Vždy by měl existovat kompromis mezi oběma partnery.

Respektujete minulost

Když se nepřátelství nebo hořkost z předchozích vztahů prolnou do toho nového, nikdy to nedělá dobrotu. Je dobré vědět o minulosti partnera, ale tím by to mělo skončit. Co bylo, to bylo, v novém vztahu je třeba se dívat jen dopředu.

Podobné cíle a sny

Nemůžeme čekat, že náš protějšek bude mít zcela stejné názory na život a cíle, ale je vhodné, aby byly alespoň trochu podobné. O to snadnější totiž bude na nich pracovat, pokud na ně budete dva. Naproti tomu, čím větší rozdíly se projeví, o to větší napětí, dokonce i zášť se mohou v budoucnu objevit.

Nikdy nezapomenout na maličkosti

Malé věci jsou ty, které ve vztahu dělají skutečně velké věci. Ukazují protějšku, že jste ochotni vynaložit úsilí pro jeho potěšení, prostě jen tak. Aby ale byl vztah šťastný, musí to tak mít oba.