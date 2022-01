Můžete být se svým ex přátelé? Jaká jsou pro a proti

Vzhledem k počtu rozchodů či rozvodů z poslední doby se zdá jako dobré řešení, když se dva lidé rozejdou v klidu a bez hádek. Natož když oznámí, že dál zůstávají dobrými přáteli, jako to koncem roku 2021 oznámili zpěvák Shawn Mendes a zpěvačka Camilla Cabello.

Samozřejmě nejsou mezi celebritami ani obyčejnými smrtelníky jediní, kteří tak učinili, ale rozhodně nejde o valnou většinu. Ale je to opravdu možné, a za jakých podmínek?

Rozvodová koučka Bec Jonesová se zaměřila na klady a zápory situace, když zůstanete se svým bývalým partnerem (partnerkou) dobrými přáteli.

Výhody

V každém vztahu mají lidé tendenci sdílet společně mnohem víc než jen postel nebo byt. Děti, přátelé, dokonce i mazlíčci se mohou stát body sváru, když přijde na rozchod. Udržet i po něm dobré vztahy tak může mnoho věcí usnadnit.

„Co se týče dětí, v takovém případě je to o to důležitější, protože budete schopni vůči nim i sami sobě udržovat lepší situaci. To samo o sobě sníží jejich stres i obavy v důsledku vašeho odloučení,“ vysvětluje Jonesová pro server Independent.

Pokud děti nemáte, můžete v přátelském duchu společně nadále „sdílet“ stejnou skupinu přátel, aniž by vznikaly nějaké spory.

Nevýhody

Nevýhody se mohou objevit ve chvíli, kdy by se chtěl přátelsky rozejít jen jeden z dvojice. To by pak rozhodně nebylo ideální řešení.

„Navíc, pokud to budete vy, kdo byl opuštěn, a dotyčný se bude chtít kamarádit, může to vést k tomu, že nakonec znovu rozdmýcháte váš románek, což by vás mohlo nakonec ještě více zranit,“ tvrdí Jonesová.

Potíže také mohou nastat, pokud si bývalý partner najde novou lásku. Když byly ve vztahu navíc děti, bude o to složitější smířit se s tím, že se v jejich životě objeví další důležitá osoba.

Kdy je lepší vztah ukončit se vším všudy?

Existují určité situace, ve kterých není rozhodně vhodné zůstávat nadále přáteli.

Pokud byl vztah manipulativní, či dokonce toxický, je takové řešení naprosto nemyslitelné.

I tak ale není kamarádství pro každého. Řada lidí jednoduše potřebuje čas se se vším vypořádat o samotě. „Je životně důležité, aby každý z partnerů na konci dlouhodobého vztahu věnoval čas sám sobě na zotavení a utříbení myšlenek, co dál,“ souhlasí Jonesová.

Aby přátelství po rozchodu skutečně fungovalo

Pokud chcete oba zůstat nadále přáteli, je to chvályhodné, i tak je ale třeba dodržovat určitá pravidla, abyste po čase nesklouzli ke „starým“ zvykům.

„Doporučovala bych, abyste si dopřáli nějaký čas od sebe, než se pustíte do přátelství. Rozvody a rozchody jsou těžkou emocionální zkouškou. Pokud si dáte oba čas na zotavenou, vaše přátelství pak bude nejen pevnější, ale i opravdovější,“ uzavírá Jonesová.